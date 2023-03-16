كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد ربع نهائي دوري السيدات
الخميس، 16 مارس 2023 - 10:53
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة جدول مواعيد ربع نهائي منافسات دوري السيدات.
وتقام مرحلة ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.
وتقام المباريات يومي السبت والأحد 18 و19 مارس الجاري، وحال الحاجة لمباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء.
وجاء جدول المباريات كالآتي:
الأهلي × الزهور (2 عصرا)
سبورتنج × الصيد (4 مساء)
الشمس × وادي دجلة (6 مساء)
الزمالك × سموحة (8 مساء)
وتقام جميع المباريات على الصالة الرياضية بمدينة 6 أكتوبر.
وكانت فرق الأهلي والزمالك ووادي دجلة والصيد قد حسموا تأهلهم إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات.
ويلعب الأهلي أمام وادي دجلة، بينما الزمالك يواجه الصيد ولم يتحدد موعد المباريات حتى الآن.
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