إنفانتينو: شاهدنا أفضل نسخة كأس عالم في قطر كما وعدتكم

الخميس، 16 مارس 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

ميسي يرفع كأس العالم

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت 2022 في قطر.

وتحدث إنفانتينو عن جودة الملاعب والبنية التحتية وأشار إلى عدم حدوث أي وقائع سيئة في محيط أو داخل الملاعب.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال الجمعية العمومية رقم 73 لـ فيفا والمقامة في كيجالي العاصمة الرواندية.

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وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية: "وعدتكم أننا سنرى أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق في قطر وهو ما لم يصدقه البعض".

وشدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "بالفعل حققنا ذلك وتم تنظيم أفضل مونديال".

وكشف إنفانتينو "كان لدينا 5 مليار مشاهد حول العالم، وثلاثة ملايين مشجعا في الملاعب، ومنتخبات من خمس قارات في المرحلة الإقصائية بينهم المغرب التي وصلت إلى نصف النهائي".

وتابع "كانت الملاعب في قطر ممتازة والبنية التحتية مثالية ولم نشهد أي وقائع من أي نوع، كانت الوقائع صفر".

واختتم إنفانتينو تصريحاته "يرجح البعض ذلك لعدم تناول المشروبات الكحولية في الملاعب أو محيطها وربما ليس الأمر كذلك لكن الوقائع كانت صفر، وشكرا قطر على تلك البطولة".

وكانت الأرجنتين قد حققت لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية.

وتقدمت الأرجنتين وقتها بهدفين دون مقابل قبل أن تعود فرنسا وتخطف التعادل ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

ونجح ليونيل ميسي في التقدم مجددا لبلاد التانجو قبل أن يسجل كيليان مبابي ثالث أهدافه في المباراة ويتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمت بها الأرجنتين اللقب في النهاية.

وكان فيفا قد أعلن عن إقامة نهائي النسخة المقبلة من كأس العالم يوم 19 يوليو 2026.

وتستضيف دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم المقبلة.

الأرجنتين كأس العالم فرنسا قطر 2022
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