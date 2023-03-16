اسكواش - بعد خروج الشوربجي وإلياس.. مصطفى عسل يضمن الاستمرار على قمة التصنيف

الخميس، 16 مارس 2023 - 10:27

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

ضمن مصطفى عسل استمراره كمصنف أول عالميا في ترتيب الاسكواش الأسبوعي بعد مواجهة قوية مع الثنائي البيروفي دييجو إلياس والإنجليزي محمد الشوربجي.

وكانت هناك احتمالية لأن يعتلي أحد الثنائي إلياس أو الشوربجي قمة التصنيف خلال بطولة كناري وارف المقامة حاليا في إنجلترا وتختتم غدا الجمعة.

وودع دييجو إلياس منافسات البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من الويلزي جويل ماكين.

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بينما ودع محمد الشوربجي منافسات ربع نهائي كناري وارف بالخسارة أمام علي فرج.

وحافظ مصطفى عسل على صدارة التصنيف بعد الوصول إلى نصف النهائي بالتغلب على الفرنسي بابتيستي ماسوتي.

ويواجه عسل في نصف النهائي، اللاعب الويلزي جويل ماكين في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس.

بينما يلي تلك المباراة مواجهة قوية مرتقبة بين علي فرج ضد النيوزلاندي بول كول.

وكان عسل يحتاج للوصول إلى النهائي فقط من أجل حسم استمراره في صدارة التصنيف العالمي، حتى إن فاز أي من إلياس أو الشوربجي باللقب.

ولكن مع خروج الثنائي من بطولة كناري وارف حافظ عسل على قمة الترتيب.

اسكواش محمد الشوربجي مصطفى عسل قمة التصنيف
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