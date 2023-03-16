مواعيد مباريات الخميس 16 مارس 2023.. الدوري الأوروبي وكرة اليد

الخميس، 16 مارس 2023 - 10:20

كتب : FilGoal

هدف راشفورد في ريال بيتيس

تقام منافسات إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

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الدوري الأوروبي

تختتم منافسات إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي مساء اليوم إذ تقام أربع مباريات في الثامنة إلا ربع مساء، ومثلهم في تمام العاشرة.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فرايبورج في الثامنة إلا ربع ويذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم، وفي نفس التوقيت يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ريال بيتيس ويذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف فينورد فريق شاختار دونتسك بينما يحل إشبيلية ضيفا على فنرباهتشة.

وفي تمام العاشرة مساء يستضيف أرسنال فريق سبورتنج لشبونة ويذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل روما ضيفا على ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء أيضا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويستضيف فرينكفاروزي فريق باير ليفركوزن ويذاع عبر بي إن سبورتس إكسترا 1، ويحل يونيون برلين ضيفا على رويال يونيو سان جيلواز ويذاع عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

الدرجة الثانية

تقام ثلاث مباريات من منافسات دوري الدرجة الثانية.

ويستضيف تليفونات بني سويف فريق أسمنت أسيوط في تمام الثالثة عصرا.

وفي نفس التوقيت يحل الإعلاميين ضيفا على المصرية للاتصالات، وأخيرا يستضيف هلال مطروح فريق كفر الشيخ.

كرة يد

تستأنف مباريات دوري المحترفين المصري لكرة اليد رجال اليوم الخميس.

ويلعب الأهلي أمام فريق البنك الأهلي في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية.

بينما الزمالك يواجه فريق سموحة في تمام السادسة مساء، وأخيرا يلعب سبورتنج ضد طلائع الجيش.

وتذاع مباريات اليوم على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الأوروبي القنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم دوري كرة اليد
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