أنشيلوتي: أريد مواجهة ميلان في النهائي.. وتشغيل أغنية ليفربول في ملعبنا أقل شيء نقدمه لهم

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن رغبته في عدم مواجهة ميلان الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد في إياب دور الـ16 من البطولة ليتأهل إلى دور الثمانية.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة بسؤاله عن الفريق الذي يفضل اللعب ضده قائلا: "لا أعرف ولكن أريد مواجهة ميلان في النهائي وليس في دور الثمانية".

وأضاف "ينتظرنا الكلاسيكو يوم الأحد وسنرى كيف ستكون الأمور".

وأكمل "ركلة جزاء مانشستر سيتي أمام لايبزج مجنونة جدا وهذه ليست كرة قدم وجوارديولا لم يرها".

وبسؤاله عن تشغيل أغنية ليفربول لن تسير وحدك أبدا في سنتياجو برنابيو عقب المباراة رد قائلا: "ليفربول كرم أسطورة ريال مدريد الراحل أمانسيو أمارو في مباراة الذهاب وهذه لفتة عادلة من نادينا تجاههم".

وتأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد التغلب على ليفربول بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام قرعة دور الثمانية من البطولة يوم الجمعة المقبل.