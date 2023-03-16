بنزيمة: إصابتي ضد ليفربول؟ أنا متاح للكلاسيكو

الخميس، 16 مارس 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كريم بنزيمة

أكد كريم بنزيمة مهاجم وقائد ريال مدريد أن إصابته التي تعرض لها ضد ليفربول لن تمنعه عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وفاز ريال مدريد مساء أمس الأربعاء على ليفربول بهدف دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار عليه ذهابا بخمسة أهداف لهدفين.

وشهدت المباراة تعرض بنزيمة للإصابة في قدمه أثناء تسجيله هدف المباراة الوحيد.

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وتحدث بنزيمة عقب المباراة قائلا: "تعرضت لضربة قوية لكنها ليست خطيرة".

وأكد "سأتواجد في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل".

وعن المباراة قال: "قدمنا أداء جيدا ضد منافس عظيم".

وشدد "لكننا أظهرنا منذ البداية أننا نريد المضي قدما والتأهل للدور التالي وكانت مباراة جيدة".

أما عن إدواردو كامافينجا زميله في الفريق قال: "أعرف أن ليفربول يلعب بخط وسط مفتوح وقلت له مرر لي الكرة، هو لاعب شاب موهوب للغاية".

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة يوم الأحد المقبل في ملعب كامب نو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ65 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

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