تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

الخميس، 16 مارس 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

انتهى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء وباستطاعتنا الآن التعرف على جميع المتأهلين إلى ربع النهائي.

فمن هم المتأهلين؟

بايرن ميونيخ

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ريال مدريد

بنفيكا

مانشستر سيتي

تشيلسي

ميلان

إنتر ميلان

نابولي

وبداية من تلك المرحلة لا يوجد أي قواعد بشأن القرعة، بإمكان أي فريق مواجهة الآخر حتى لو كان من البلد ذاتها.

وستقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل المقبل بالنسبة للذهاب.

أما مباريات الإياب ستقام بعد ذلك بأسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

فمتى ستقام القرعة؟

ستقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبلة الموافق الـ17 من شهر مارس الجاري.

وستنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

دوري أبطال أوروبا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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