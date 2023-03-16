يوليوس لا يُطعن مرتين.. ريال مدريد قيصر أوروبا يؤكد اكتساحه لـ ليفربول

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو بإياب دور الستة عشر.

وسجّل كريم بنزيمة هدف اللقاء الوحيد بتمريرة من فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني.

ليكرر ريال مدريد فوزه على الريدز بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة 5-2 قبل 3 أسابيع.

"لن تجد هذا العدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا على قميص فريقك" ⚪👑14#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/cCvF4ZQze3 — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

وظهر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للمباراة رقم 300 تاريخيًا، والأقرب إليه هو بايرن ميونيخ بـ 280 مباراة.

القيصر لا يُقتل مرتين

يُعتبَر 15 مارس يومًا فاصلًا في تاريخ البشرية، فعام 44 قبل الميلاد، انهال 60 عضوًا من مجلس الشيوخ طعنًا في يوليوس قيصر.

يومها تلقى جسد قيصر 24 طعنة، 23 منها بالخناجر، وواحدة عندما رأى بروتوس يترأس الطاعنين.

ذلك الاغتيال الأشهر في تاريخ البشرية، عصف بالجمهورية، وفتح الباب أمام ارتقاء الإمبراطورية في روما بعد حرب أهلية دموية.

لكن بعد 2067 عامًا، وفي نفس اليوم، تجنّب قيصر آخر مصيرًا مشابهًا، وذلك القيصر هو زعيم البطولات الأوروبية وعملاق القارة العجوز: ريال مدريد.

فخلافًا لـ يوليوس قيصر الذي تعرض لخيانة لم يتوقعها، كان ريال مدريد منتبهًا وحريصًا رغم أسبقية الذهاب العريضة، فكان هو من تولى الطعن ولم يكن المطعون.

حــــمـــلة الــــدفـــــاع عـــن اللـــــقــــب مـــســـتمـــــرة. ⚪👑🔝 ريال مدريد يضيف هدفا على خماسية الذهاب في شباك ليفربول ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين. 🇪🇺⚽#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/UrIGmOo25J — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

عودة بنزيمة

بعد غيابه عن مباراة إسبانيول الماضية، عاد كريم بنزيمة للتشكيل الأساسي في هجوم ريال مدريد.

ليعادل بنزيمة زميله السابق سيرخيو راموس برصيد 129 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

ولا يتفوق في تاريخ ريال مدريد على بنزيمة في عدد المباريات إلا إيكر كاسياس (152 مباراة)، وراؤول جونزاليس (132 مباراة).

كما عوّل كارلو أنشيلوتي على الفرنسي إدواردو كامافينجا في خط الوسط على حساب مواطنه أوريليان تشواميني، ليشارك ناتشو في الجهة اليسرى.

في المقابل، دفع يورجن كلوب برباعي هجومي سويًا: محمد صلاح، وكودي جاكبو، وداروين نونيز، وديوجو جوتا.

وشارك المخضرم جيمس ميلنر في الوسط ليعوض غياب جوردان هندرسون.

📋رباعي هجومي بقيادة صلاح بتشكيل ليفربول أمام ريال مدريد. 🔴#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/oWQHi0qUYm — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

فرص بالجملة

عرف الشوط الأول قدرًا هائلًا من الفرص الضائعة من الفريقين رغم غياب الأهداف.

التهديد الأول جاء بعد 7 دقائق بواسطة نونيز الذي تلقى تمريرة بينية من صلاح، لكن تيبو كورتوا تصدى لتسديدة مهاجم منتخب أوروجواي في هجمة بُنيت على خطأ داني كارباخال في التمرير.

رد ريال مدريد جاء سريعا، فأرسل توني كروس عرضية أرضية في الدقيقة التاسعة، لم تجد من يقابلها داخل منطقة جزاء ليفربول.

كروس ظل مصدر الخطورة، فأطلق تسديدة يسارية قوية أمسكها أليسون بيكر بثبات في الدقيقة 11.

أخطر فرص ريال مدريد في الشوط الأول سنحت لـ فينيسيوس الذي أطلق رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 15، لكن مواطنه أليسون تصدى بأعجوبة.

ليفربول لم يكتف بالمشاهدة، فانطلق صلاح وأرسل عرضية قابلها جوتا بتسديدة سيئة في الدقيقة 19.

لكن التسديدة الرائعة كانت من نصيب كامافينجا، لكن لمسة أصابع أليسون ثم العارضة منعت ريال مدريد من افتتاح التسجيل في الدقيقة 20.

عصر القذائف الصاروخية استمر بتسديدة قوية من مودريتش مرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 22.

عاد ليفربول بعد غياب لعدة دقائق، فأطلق نونيز تسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33، لكن كورتوا أبعد بأطراف الأصابع.

آخر تهديد في الشوط كان من نصيب الهولندي جاكبو بتسديدة قوية أبعدها كورتوا في الدقيقة 35.

حديث صلاح وكورتوا عقب نهاية أحداث الشوط الأول.#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/HWeYsXkhsK — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

شوط هادئ

لم يعرف الشوط الثاني نفس قدر إثارة الأول، لكنه لم يكن خاليًا من الفرص الحقيقية.

ريال مدريد أهدر فرصة قتل اللقاء عندما انفرد فالفيردي بالمرمى في الدقيقة 53 عقب تمريرة بنزيمة، لكن لاعب وسط أوروجواي سدد في قدم أليسون.

كلوب حاول تعديل الموقف، فأقحم الثنائي روبيرتو فيرمينو وهارفي إليوت، بدلا من نونيز وجوتا في الدقيقة 57.

ريال مدريد من جانبه لم يتوقف، فانطلق فينيسيوس ومرر نحو بنزيمة الذي سدد أعلى العارضة بغرابة في الدقيقة 69.

كلوب عاد مجددا في الدقيقة 73 واستخدم دكة بدلائه بإقحام أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا من ميلنر.

طعنة الحسم

من بين طعنات عديدة، كان هدف بنزيمة هو في الدقيقة 79 هو القاضي على مسيرة ليفربول بشكل رسمي في هذه البطولة.

فينيسيوس انفرد بالمرمى لكنه تعثر، ولم يستسلم، فمرر وهو ساقط إلى بنزيمة الذي أودع الكرة في الشباك الخالية.

ليرفع بنزيمة رصيده إلى 19 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم.

ووصل بنزيمة إلى هدفه رقم 33 في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق عليه إلا كريستيانو رونالدو (67)، وليونيل ميسي (49).

كريم بنزيمة أمام أندية البريميرليج في دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي. 7 مباريات 🏟 8 أهداف ⚽ 2 تمريات حاسمة 🎯 ساهم بشكل مباشر في تسجيل 10 أهداف. ⚪👑🔝 pic.twitter.com/4qcs6uTVqs — FilGoal (@FilGoal) March 15, 2023

بنزيمة أصيب خلال الهدف بسبب التحام مع فان دايك، فغادر الملعب في الدقيقة 82 تاركا مكانه لـ رودريجو، فيما خرج مودريتش وعوضه داني سيبايوس.

بعدها أنهى أنشيلوتي تبديلاته بإقحام ماركو أسينسيو وأوريليان تشواميني ولوكاس فاسكيز، بدلا من فينيسيوس وكروس وكارباخال.

ريال مدريد لم يتوقف، فكاد أن يضيف رودريجو هدفا ثانيا في الثواني الأخيرة لولا إبعاد البديل الآخر تسيميكاس من على خط المرمى.

لينضم ريال مدريد إلى أندية: مانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، وميلان وإنتر ميلان ونابولي من إيطاليا، وبايرن ميونيخ من ألمانيا، وبنفيكا من البرتغال في ربع النهائي الذي تقام قرعته صباح الجمعة.