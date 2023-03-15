"نابولي يا سلام".. كتيبة سباليتي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

يقول المعلق فارس عوض مشيدا بجمال أداء نابولي خلال الموسم الجاري "نابولي يا سلام" وكتيبة المدرب لوتشيانو سباليتي تستحق تلك الإشادة.

نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.

وفاز نابولي على ضيفه إنتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بثلاثية دون رد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وكرر نابولي انتصاره على الفريق الألماني بعد فوزه عليه ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدف المباراة الأول فيكتور أوسيمين برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأضاف المهاجم النيجيري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة.

وسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلته.

وخلال تسع مشاركات سابقة للفريق القادم من جنوب إيطاليا لم يستطع أبدا تجاوز عقبة دور الـ16 في أربع مناسبات.

لكن كل ذلك أصبح الآن من الماضي وكتيبة سباليتي صنعت التاريخ وحجزوا تذاكر ربع النهائي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل نابولي وأطلق ماتيو بوليتانو تسديدة قوية تصدى لها كيفن تراب.

واصل نابولي سيطرته على الكرة وفي الدقيقة 16 أطلق أوسيمين تسديدة زاحفة لكن تراب تصدى له كذلك.

وعقب ثلاث دقائق انطلق أطلق كفاراتسخيليا تسديدة قوية لكن مرة أخرى كان حارس الفريق الألماني بالمرصاد.

وفي الدقيقة 41 انطلق كفاراتسخيليا مسرعا ومر من دفاع فرانكفورت ولكنه تباطأ في تسديد الكرة التي تصدى لها في النهاية كيفن تراب وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من الضائع، وفي الدقيقة الأولى منه أرسل بوليتانو عرضية من الناحية اليمنى قابلها أوسيمين برأسية بعد ارتقاء مذهل لتسكن الكرة الشباك ويعلن عن الهدف الأول للفريق الإيطالي.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 أرسل جيوفاني دي لورينزو عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها أوسيمين بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبارتونيبي.

وجاء التهديد الأول من فرانكفورت في الدقيقة 58 بعدما سدد دايتشي كامادا كرة قوية تصدى لها أليكس ميريت.

ورد عليه كفارا بتسديدة قوية لكن كيفن تراب أبعدها.

وحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة زيلينسكي وحولها اللاعب نفسه عقب دقيقتين بنجاح في منتصف المرمى ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك الهدف وغابت الخطورة عن نابولي وسط تيقنه من الانتصار واستسلام من لاعبي فرانكفورت.

ظلت المباراة هادئة ولم يحدث فيها أي جديد لتنتهي بانتصار نابولي بثلاثية دون رد وتأهله إلى ربع النهائي.