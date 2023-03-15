بعد برشلونة وتشيلسي.. وادي دجلة ينظم دورة تدريبية للمدربين في مصر بمشاركة فيرهيجين

أعلن نادي وادي دجلة استضافة المدرب الهولندي رايموند فيرهيجين مالك مؤسسة Football Coach Evolution، لتقديم دورة تدريبية لمدربي كرة القدم في مصر.

وجاءت الدورة التدريبية حول أحدث الأنظمة العالمية لرفع مستوى المهارات الفنية والبدنية للاعبين، من أجل إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر.

ويشارك بدورة رايموند فيرهيجين، والتي تعقد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس المقبل، 45 مدربًا من أكاديميات وادى دجلة، كما أتاح النادي للراغبين من المدربين واللاعبين الكبار من خارج "وادى دجلة" المشاركة بالدورة التدريبية مع منح المشاركين شهادة معتمدة من FCE.

وعقدت أندية وادى دجلة، ندوة صحفية في اليوم الأول للدورة، حضرها المدرب رايموند فيرهيجين، عرض خلالها أحدث الأنظمة لتطوير مستوى المدربين، وانعكاس ذلك على أداء اللاعبين.

اختارت إدارة أندية وادى دجلة، التعاون مع المدرب رايموند فيرهيجين صاحب مؤسسة Football Coach Evolution، والتي اعتمدت عليها العديد من اتحادات الكرة والأندية الرياضية حول العالم لتطوير أداء المدربين واللاعبين والأندية والمنتخبات، وسبق أن أقامت دورات تدريبية في أندية تشيلسي، وبرشلونة، وفينورد روتردام، وبنفيكا، وكلوب بروج، وأتليتكو مدريد.

ويمتلك الهولندي رايموند فيرهيجين، سيرة ذاتية قوية في تدريب الناشئين بكبرى الأندية الأوروبية، فبعدما اعتزل اللعب في سن 18 سنة لإصابته بإصابة مزمنة، مما دفعه لدراسة علم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي في جامعة أمستردام الحرة.

كما شارك "فيرهيجين" كمساعد في 4 كؤوس عالم و4 بطولات أمم أوروبا ومع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وقدم جميع الخبرات التي اكتسبها على المستوى الدولي في عام 2015 في كتاب "How simple can it be" الذي نشر بالهولندية والإنجليزية والبرتغالية واليابانية والصينية من بين لغات أخري.

ومن جانبه كشف ماجد سامي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة أن استضافة الهولندي فيرهيجن هي الخطوة الأولى في خطة النادي لعام 2023 للعمل على تطوير الرياضة في مصر.