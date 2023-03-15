بعد برشلونة وتشيلسي.. وادي دجلة ينظم دورة تدريبية للمدربين في مصر بمشاركة فيرهيجين

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

رايموند فيرهيجين - دورة تدريبية بنادي وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة استضافة المدرب الهولندي رايموند فيرهيجين مالك مؤسسة Football Coach Evolution، لتقديم دورة تدريبية لمدربي كرة القدم في مصر.

وجاءت الدورة التدريبية حول أحدث الأنظمة العالمية لرفع مستوى المهارات الفنية والبدنية للاعبين، من أجل إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر.

ويشارك بدورة رايموند فيرهيجين، والتي تعقد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس المقبل، 45 مدربًا من أكاديميات وادى دجلة، كما أتاح النادي للراغبين من المدربين واللاعبين الكبار من خارج "وادى دجلة" المشاركة بالدورة التدريبية مع منح المشاركين شهادة معتمدة من FCE.

أخبار متعلقة:
النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية غياب ثنائي ليفربول عن التدريبات قبل مواجهة ريال مدريد مدرب إيسترن كومباني لـ في الجول: اللاعبون انقطعوا عن التدريبات بسبب أزمة المستحقات الدرجة الثانية - الثالث هذا الموسم.. علاء إبراهيم يتولى تدريب ديروط

وعقدت أندية وادى دجلة، ندوة صحفية في اليوم الأول للدورة، حضرها المدرب رايموند فيرهيجين، عرض خلالها أحدث الأنظمة لتطوير مستوى المدربين، وانعكاس ذلك على أداء اللاعبين.

اختارت إدارة أندية وادى دجلة، التعاون مع المدرب رايموند فيرهيجين صاحب مؤسسة Football Coach Evolution، والتي اعتمدت عليها العديد من اتحادات الكرة والأندية الرياضية حول العالم لتطوير أداء المدربين واللاعبين والأندية والمنتخبات، وسبق أن أقامت دورات تدريبية في أندية تشيلسي، وبرشلونة، وفينورد روتردام، وبنفيكا، وكلوب بروج، وأتليتكو مدريد.

ويمتلك الهولندي رايموند فيرهيجين، سيرة ذاتية قوية في تدريب الناشئين بكبرى الأندية الأوروبية، فبعدما اعتزل اللعب في سن 18 سنة لإصابته بإصابة مزمنة، مما دفعه لدراسة علم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي في جامعة أمستردام الحرة.

كما شارك "فيرهيجين" كمساعد في 4 كؤوس عالم و4 بطولات أمم أوروبا ومع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وقدم جميع الخبرات التي اكتسبها على المستوى الدولي في عام 2015 في كتاب "How simple can it be" الذي نشر بالهولندية والإنجليزية والبرتغالية واليابانية والصينية من بين لغات أخري.

ومن جانبه كشف ماجد سامي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة أن استضافة الهولندي فيرهيجن هي الخطوة الأولى في خطة النادي لعام 2023 للعمل على تطوير الرياضة في مصر.

وادي دجلة دورة تدريبية رايموند فيرهيجين
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – نابولي (3) - (0) فرانكفورت.. زيلينسكي جوووووووول مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. بنزيمة يهدر بغرابة برشلونة يوقف لاعبه أمين جمال بسبب ما حدث مع ثنائي ريال مدريد وأتليتكو مؤتمر ليساندرو مارتينيز: أستطيع اللعب في أي مركز.. وفاران مدهش تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمن وكفارا يقودان نابولي.. وبوري يعوض مواني في فرانكفورت مؤتمر تين هاج: لا أتوقع سد الفجوة سريعا.. وفريقي لم يكن متاحا مثل أرسنال تشكيل ليفربول - صلاح ضمن رباعي هجومي ناري أمام ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة.. وناتشو ظهير أيسر أمام ليفربول
أخر الأخبار
بعد برشلونة وتشيلسي.. وادي دجلة ينظم دورة تدريبية للمدربين في مصر بمشاركة فيرهيجين 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن: الأهلي بين تسعة فرق حسمت تأهلها لـ كأس العالم للأندية 2025 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
شباب بلوزداد يطالب جمهوره بعدم إشعال الشماريخ أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - فيريرا يطبق بعد النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن ساعة | الكرة الإفريقية
سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون ساعة | كرة سلة
مباشر أبطال أوروبا – نابولي (3) - (0) فرانكفورت.. زيلينسكي جوووووووول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - باستور يوقع عقود قيادة منتخب مصر 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025