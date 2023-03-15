فيفا يعلن: الأهلي بين تسعة فرق حسمت تأهلها لـ كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي حسم الأهلي المصري ضمن تسعة فرق تأهلهم إلى كأس العالم للأندية الموسعة 2025.

وأشار بيان فيفا أمس الثلاثاء إلى أن الاتحادات القارية التي يتأهل منها 4 أندية - بينهم الاتحاد الإفريقي - يتم حسم مقاعدهم عن طريق المتوجين بلقب دوري الأبطال في النسخ من 2021 وحتى 2024.

ولأول مرة كشف الاتحاد الدولي بشكل رسمي عن حسم تسعة أندية تأهلها إلى نسخة 2025 من كأس العالم الموسعة وبينهم الأهلي المصري.

وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن الأندية التي تأهلت بشكل رسمي هي:

- الأهلي المصري - بطل إفريقيا 2021

- الوداد المغربي - بطل إفريقيا 2022

- الهلال السعودي - بطل آسيا 2021

- تشيلسي الإنجليزي - بطل أوروبا 2021

- ريال مدريد الإسباني - بطل أوروبا 2022

- بالميراس البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2021

- فلامينجو البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2022

- مونتيري المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية 2021

- سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية 2022

بينما أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا 2022 لديه فرصة المشاركة حسب نتائجه المستقبلية".

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة عام 2025 بمشاركة 32 ناديا وكل أربع سنوات.

وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

- 12 من أوروبا

- 6 من أمريكا الجنوبية

- 4 من إفريقيا

- 4 من أمريكا الشمالية

- 4 من آسيا

- 1 من أوقيانوسيا

- 1 من الدولة المستضيفة