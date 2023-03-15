سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:44

كتب : هاني العوضي

دومينيك جونسون - كرة سلة الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع الأمريكي دومينيك جونسون محترف الرياضي اللبناني حتى نهاية الموسم.

ويأتي تعاقد الاتحاد السكندري مع جونسون لتعويض إصابة كيندال ديكس محترف الفريق.

وتعرض كيندال ديكيس محترف فريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة لإصابة في الكتف، وكشف نادي الاتحاد السكندري عن غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع.

أخبار متعلقة:
سلة - مصدر من الاتحاد السكندري يكشف الاتفاق مع محترف جديد لتعويض كيندال كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم للشباب كرة سلة - الزمالك يهزم الاتصالات ويتأهل لصدام محتمل مع الأهلي في دوري السوبر كرة سلة - الاتحاد يتصدر بهزيمة الأهلي الأولى ويرسله لطريق الزمالك.. الموقف الكامل لـ دوري السوبر

وشارك دومينيك جونسون في آخر مواجهة للرياضي اللبناني أمام نفط الجنوب ولعب لمدة 33 دقيقة وسجل 21 نقطة.

وكشف نادي الاتحاد أن التعاقد جاء عقب ترشيح وإشادة من هنريك رودل المدير الفني للفريق باللاعب.

ويشارك جونسون لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض الأدوار النهائية لمسابقة دوري السوبر ومسابقة كأس مصر.

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري السوبر يوم 24 مارس الجاري.

وأنهى الاتحاد السكندري منافسات دور المجموعات في الصدارة بالتفوق على الأهلي في المواجهات المباشرة.

ويلعب الاتحاد أمام الفائز من مواجهة مصر للتأمين ضد سبورتنج في ربع النهائي.

وجاء ترتيب مجموعة دوري السوبر:

1- الاتحاد السكندري 27 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

2- الأهلي 27 نقطة

3- الزمالك 23 نقطة

4- الجزيرة 21 نقطة

5- سموحة 19 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)

6- طلائع الجيش 19 نقطة

7- المصرية للاتصالات 17 نقطة

8- مصر للتأمين 15 نقطة

مواعيد ونظام دوري السوبر

قبل ربع النهائي تقام المباريات التأهيلية بنظام Best of 3 بين السابع والعاشر، وبين الثامن والتاسع.

وينطلق الدور ربع النهائي بنظام Best of 5 (الفائز بحاجة لـ 3 انتصارات من أجل التأهل) يوم 24 مارس.

وتلعب المباريات يومي 24 و25 و29 و30 مارس، على أن تقام المباراة الخامسة -إن تطلبها الحسم- يوم 2 أبريل.

أما مباريات الدور نصف النهائي فتقام بنفس النظام في أيام 5 و8 و10 و12 أبريل، على أن تقام الخامسة الفاصلة -إن لزم الأمر- يوم 13 من الشهر ذاته.

ويقام الدور النهائي بنفس النظام أيضا في شهر مايو، وحددت أيام 10 و12 و14 و16 و18 للمباريات.

الاتحاد كرة سلة دومينيك جونسون كيندال ديكس
نرشح لكم
سلة - مصدر من الاتحاد السكندري يكشف الاتفاق مع محترف جديد لتعويض كيندال كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم للشباب الأهلي: واثقون في بقاء هودج بنسبة 100% كرة سلة - الزمالك يهزم الاتصالات ويتأهل لصدام محتمل مع الأهلي في دوري السوبر كرة سلة - الاتحاد يتصدر بهزيمة الأهلي الأولى ويرسله لطريق الزمالك.. الموقف الكامل لـ دوري السوبر انتهت في دوري السوبر لكرة السلة - الاتحاد (80) - (69) الأهلي سلة - وكيل والتر هودج لـ في الجول: لا صحة لرغبة اللاعب في فسخ التعاقد مع الأهلي سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مهاب ياسر.. ومدة الغياب
أخر الأخبار
فيفا يعلن: الأهلي بين تسعة فرق حسمت تأهلها لـ كأس العالم للأندية 2025 دقيقة | كأس العالم للأندية
شباب بلوزداد يطالب جمهوره بعدم إشعال الشماريخ أمام الزمالك 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - فيريرا يطبق بعد النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون ساعة | كرة سلة
استراحة أبطال أوروبا – نابولي (1) - (0) فرانكفورت.. أوسيمين جووووول ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - باستور يوقع عقود قيادة منتخب مصر ساعة | كرة يد
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. نهاية شوط مثير ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025