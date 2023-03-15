انتهت في أبطال أوروبا – نابولي (3) - (0) فرانكفورت.. تأهل إيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي وإنتراخت فرانكفورت التي تقام في ملعب دييجو مارادونا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان نابولي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

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نهاية المباراة

ق75: هدوء في المباراة.

ق64: جووووووووووول ثالث لنابولي من ركلة جزاء عن طريق زيلينسكي.

ق62: ركلة جزاء لنابولي بعد عرقلة زيلينسكي.

ق61: تسديدة من كفارا لكن تراب شتتها بعيدا.

ق58: تسديدة من دايتشي كامادا لكن ألينس ميريت تصدى له.

ق53: جوووووووول ثاااان لنابولي بعد عرضية زاحفة من جيوفاني دي لورينزو حولها أوسيمين بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبارتونيبي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد.

ق45+1: جوووووووووووول أوسيمين يسجل الهدف الأول لنابولي برأسية بعد عرضية من الناحية اليمنى من ماتيو بوليتانو.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق19: تهديدة من كفارا وتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تراب تصدى له.

ق16: تسديدة زاحفة من أوسيمين لكن تراب تصدى له.

ق11: تسديدة من كفارا مرت لخارج الملعب.

ق2: تسديدة من ماتيو بوليتانو تصدى لها كيفن تراب.

انطلاق المباراة.