كرة يد - باستور يوقع عقود قيادة منتخب مصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور - المدير الفني منتخب مصر كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إتمام توقيع عقود قيادة الإسباني خوان كارلوس باستور خلفا لروبرتو باروندو.

وكان باروندو قد رحل عن قيادة منتخب مصر عقب منافسات كأس العالم في يناير الماضي.

وأتم الاتحاد المصري تعاقده مع باستور حتى نهاية أغسطس 2024 عقب منافسات أولمبياد باريس في نفس العام.

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من هو خوان باستور

وسبق وتولى باستور قيادة منتخب إسبانيا خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

كما حقق باستور مع منتخب إسبانيا فضية يورو 2006 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

ويتولى باستور حاليا قيادة نادي سيجيد المجري وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأتم الاتحاد المصري اتفاقه مع باستور لقيادة منتخب مصر لمدة عام ينتهي بنهاية الدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وتم تحديد الهدف من تعاقد منتخب مصر مع باستور وهو تحقيق ميدالية خلال منافسات أولمبياد 2024 في باريس.

ويتولى باستور قيادة سيجيد المجري منذ عام 2013 وحتى الآن.

وتوج الإسباني مع الفريق المجري بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والدوري الأوروبي مرة واحدة.

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