مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. بنزيمة يهدر بغرابة

يستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي في ملعب سانتياجو برنابيو بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنـــــا

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ق.63 عرضية من مودريتش يقابلها فالفيردي برأسية علت العارضة

ق.57 دخول هارفي إليوت وفيرمينو بدلا من جوتا ونونيز

ق.53 انفراد كامل لـ فالفيردي بعد تمريرة بنزيمة لكن أليسون يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.36 تسديدة من جاكبو يتصدى لها كورتوا

ق.33 تسديدة رائعة من نونيز يتصدى لها كورتوا بأطراف أصابعه

ق.22 تسديدة هائلة من مودريتش تمر أعلى العارضة بقليل

ق.20 تسديدة صاروخية من كامافينجا ترتد من عارضة أليسون

ق.19 عرضية صلاح يقابلها جوتا بتسديدة سيئة بعيدة عن المرمى

ق.15 أليسون ينقذ هدفا مؤكدا أمام فينيسيوس

ق.11 تسديدة صاروخية من كروس يمسكها أليسون دون مشاكل

ق.9 عرضية خطيرة من كروس لم تجد متابعة ويتم إبعادها إلى ركنية

ق.7 تهديد أول لـ نونيز بعد تمريرة صلاح وكورتوا يتألق

**بداية المباراة

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

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تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا

الهجوم: داروين نونيز