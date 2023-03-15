كأس العرب - نواذيبو يكتسح شباب الأردن.. وأسبقية للكويت على شبيبة الساورة

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

نواذيبو - شباب الأردن

فاز نواذيبو الموريتاني على ضيفه شباب الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب شيخا ولد بيديا بذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس العرب للأندية الأبطال.

وتقدّم شباب الأردن بهدف وسيم العبد الله بعد مرور دقيقتين فقط، لكن الرد جاء قاسيًا.

وسجل الأفارقة 4 أهداف متتالية بواسطة الثنائي حمية الطنجي، وعثمان فاي، في الدقائق 17، و49، و52، و82.

وحقق نواذيبو الأسبقية بفارق 3 أهداف قبل مباراة الإياب التي تقام في ملعب الأمير محمد في الزرقا يوم 12 أبريل.

وفي مباراة أخرى، فاز الكويت الكويتي على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بهدفٍ وحيد.

وسجّل محمد جاسم مرهون هدف الكويت الوحيد في الدقيقة 60 من المباراة.

وتقام مباراة الإياب في ملعب ميلود هدفي في وهران يوم 21 مارس الجاري.

ويلتقي الفائز من مواجهة نواذيبو وشباب الأردن، بالفائز من صدام الكويت وشبيبة الساورة، في الدور التمهيدي الثاني.

وينضم المتأهل من الرباعي إلى فرق المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء البيضاوي المغربي، وفريق آخر بين الرباعي الجيش الملكي المغربي، واتحاد طرابلس الليبي، والبرج اللبناني، والوحدة الإماراتي.

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