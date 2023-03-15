دوري NBA - بسبب استخدام سلاح ناري.. إيقاف جا مورانت 8 مباريات

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA إيقاف جا مورانت نجم فريق ممفيس جريزليس لمدة 8 مباريات.

جاء ذلك بعدما ظهر جا مورانت في مقطع فيديو وهو يستعرض أحد الأسلحة النارية.

وبذلك يعود جا مورانت للمشاركة مع فريقه يوم 21 مارس الجاري أمام دالاس مافريكس.

وظهر جا مورانت في مقطع فيديو رفقة بعض أصدقائه وهو يستعرض السلاح الناري الخاص به قبل عدة أيام. وشهد مقطع الفيديو ظهور بعض المشاهد الخارجة أيضا.

جا مورانت البالغ من العمر 23 عاما شارك مرتين في مباراة كل النجوم.

وفريقه يحتل حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب المنطقة الغربية في الدوري.