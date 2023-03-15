برشلونة يوقف لاعبه أمين جمال بسبب ما حدث مع ثنائي ريال مدريد وأتليتكو

قرر نادي برشلونة إيقاف لاعبه الشاب أمين جمال لمدة 4 مباريات كعقوبة تأديبية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الكتالونية أن قرار برشلونة جاء بسبب "حادثة عدم انضباط هائلة" أقدم عليها جمال في معسكر منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.

وترجع الأحداث إلى شهر فبراير الماضي خلال بطولة في البرتغال توجت بها إسبانيا وكان جمال هدافًا لها برصيد 3 أهداف.

المهاجم الشاب البالغ 15 عامًا والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية، ويلعب في فريق الشباب في برشلونة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن عقوبة الإيقاف التي أقرها برشلونة بالاتفاق مع الاتحاد الإسباني، تم تطبيقها أيضًا على ثنائي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وقرر جولين جيريرو المدير الفني لمنتخب إسبانيا تحت 17 عامًا عدم استدعاء الثلاثي في المعسكر التالي بتصفيات بطولة أوروبا.

وكان جمال قد خطف الأنظار في سبتمبر الماضي عندما ظهر في تدريبات الفريق الأول لـ برشلونة.

ويعد جمال أبرز موهبة في أكاديمية لاماسيّا حاليًا ويشبهه البعض بـ ليونيل ميسي.

وذكرت تقارير أن جمال غيّر وكيله ليصير البرتغالي جورجي مينديش بعد أن كان إيفان دي لا بينيا.