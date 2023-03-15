تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمن وكفارا يقودان نابولي.. وبوري يعوض مواني في فرانكفورت

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

نابولي

دفع لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي بالثنائي الناري فيكتور أوسيمن، وكفيتشا كفاراتسخيليا في الهجوم أمام أينتراخت فرانكفورت في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ على الجهة اليمنى ماتيو بوليتانو على حسابا لمكسيكي إيرفينج لوزانو.

في المقابل، دفع أوليفر جلازنر بالكولومبي رافاييل سانتوس بوري في الهجوم لتعويض الفرنسي كارل توكو مواني الموقوف لطرده في مباراة الذهاب.

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وفاز نابولي ذهابًا خارج ملعبه بهدفين دون رد، ويسعى للفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف ليعبر إلى الدور المقبل.

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي

الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمن - كفيتشا كفاراتسخيليا

دكة البدلاء: هوبيرت إداسياك - بييرلويجي جوليني - جوان جيسوس - ليو أوستجارد - باتروش بيريزينسكي - ماتياس أوليفيرا - تانجوي ندومبيلي - إليف إلماس - جيانولكا جايتانو - إيرفينج لوزانو - جيوفاني سيميوني

تشكيل أينتراخت فرانكفورت:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: توتا - أوريليو بوتا - إيفان إنديكا

الوسط: أنسجار ناوف - سيبايتسان رودي - جبرييل سو - كريستوفر لينتس

الهجوم: دايتشي كامادا - رافاييل سانتوس بوري - ماريو جوتسه

دكة البدلاء: ديانت راماي - يانيك هورتس - هرفوي سمولتشيتش - كريستيان ياكيتش - فريدي أليدو - ألمامي توريه - ماكوتو هاسيبي - لوكاس ألاريو - تيموثي تشاندلر - فيليب ماكس

نابولي فرانكفورت دوري أبطال أوروبا
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