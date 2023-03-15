مؤتمر تين هاج: لا أتوقع سد الفجوة سريعا.. وفريقي لم يكن متاحا مثل أرسنال

لا يتوقع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد سد الفجوة سريعا بين فريقه وبين منافسيه في الدوري الإنجليزي كما كشف عن عدم وجود موعد محدد لعودة لاعبه أليخاندرو جارناتشو بعد إصابته ضد ساوثامبتون.

ويستعد يونايتد لملاقاة ريال بيتيس غدا الخميس في ملعب بينيتو فيامارين إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد الفوز عليه ذهابا في إنجلترا بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "لا يوجد موعد محدد لعودة جارناتشو، سيأخذ الأمر عدة أسابيع، مرة أخرى بعد إصابة كريستيان إريكسن لدينا إصابة قوية بعد تدخل قوي".

وأردف "جارناتشو سيعود قبل نهاية الموسم، ونحتاج لعودته في أقرب وقت ممكن ونأمل أن يكون مستعدا حينها".

وكشف المدرب الهولندي عن غياب أنتوني عن مباراة الغد بسبب المرض وقال: "لدينا أنتوني إيلانجا وبرونو فيرنانديز وفاكوندو بيليستيري".

وعن هل سيشرك برونو وكاسيميرو في مباراة الغد في ظل احتمالية حصول أي منهما على بطاقة صفراء وإيقافهما حال التأهل وقال: "سيلعبان غدا، سنواجه فريقا جيدا وحظينا بنتيجة جيدة الأسبوع الماضي لكن علينا تقديم أفضل ما لدينا واختيار أفضل لاعبينا".

وبسؤاله عن المداورة قال: "إنه أمر أخطير وسوف ندفع بأفضل فريق لدينا، يجب أن نختار فريقا يستطيع التأقلم مع مجريات المباراة، نعرف منافسنا جيدا ولديه لاعبين جيدين، ويجب أن نستعد لمقارعتهم".

وعن عدم ثبات أداء الحكام قال: "لدينا إصابات وبعض حالات الطرد، حظينا بالحديث مع رابطة الدوري الإنجليزي لكن الأمر أيضا لا يتعلق بالحكام فقط بل يتعلق بنا، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا ونركز على ذلك".

وتحدث تين هاج عن فكرة منافسة يونايتد على لقب الدوري قائلا: "أعتقد أننا حققنا تطورا، لكن يجب أن نعترف أن هناك فجوة ولا أتوقع منا أن نغلقها سريعا".

واستدرك "نحن نحاول في كل مباراة وفزنا على كل الفرق الكبيرة التي واجهتنا، لكن علينا اتخاذ الخطوة الأخرى للقيام بالأمر أكثر اتساقا مع مرور الوقت يمكننا فعل ذلك".

وشدد تيج هاج "الدوري الإنجليزي لم يكن صعبا مثلما هو الآن، هناك الكثير من المتنافسين، السباق لم يعد بين فريقين بل خمسة أو ستة أو سبعة، نحن نستطيع المنافسة لكننا ندرك أن مازال أمامنا خطوات لنقطعها".

وسُئل مدرب يونايتد عن كونه نادرا ما يحظى بفريقه كاملا قال: "أعتقد أننا حظينا بفريق كامل مرة واحدة وكانت في ملعبنا ضد مانشستر سيتي، عدا ذلك إما لدينا إيقاف أو إصابات أو مرض".

وأكمل "في المقابل فإن أرسنال فريقه كان متاحا طوال الوقت".

وعن هل يستطيع يونايتد استكمال الموسم بلا هزيمة أجاب "نستطيع القيام بذلك، لكن الآن علينا إظهار قوتنا ولا يجب أن نفكر بعيدا وعلينا السير مباراة بمباراة".