تشكيل ليفربول - صلاح ضمن رباعي هجومي ناري أمام ريال مدريد

دفع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول برباعي هجومي في مواجهة ريال مدريد بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقرر كلوب الاعتماد على رباعي هجومي وليس ثلاثيا كما هي العادة، بإقحام محمد صلاح وكودي جاكبو وديوجو جوتا وداروين نونيز.

ويظهر المخضرم جيمس ميلنر في خط الوسط، فيما يحضر الفرنسي إبراهيما كوناتي في عمق الدفاع بعد غيابه عن الذهاب.

طالع تشكيل ريال مدريد من هـــنــــا

وخسر ليفربول بنتيجة 2-5 في ملعب أنفيلد ذهابًا قبل 3 أسابيع، ويبحث عن عودة تاريخية في سانتياجو برنابيو.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا

الهجوم: داروين نونيز

دكة البدلاء: أدريان - كاويمين كيلهير - جويل ماتيب - جو جوميز - ريز ويليامز - كوستاس تسيميكاس - نابي كيتا - كورتيس جونز - هارفي إيليوت - أليكس أوكسليد تشامبرلين - فابيو كارفاليو - روبيرتو فيرمينو