بهدف رائع لـ الساعي.. الإسماعيلي يتعادل وديا مع حرس الحدود

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

حرس الحدود ضد الإسماعيلي

حسم التعادل مواجهة الإسماعيلي أمام حرس الحدود الودية ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري.

وانتهى اللقاء الودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل هدفا الإسماعيلي كل من اللاعب الصاعد عمر الساعي ومحمد حسن.

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ويستعد الفريقان لمنافسة كأس الرابطة والتي تنطلق يوم الأحد المقبل.

ويحل حرس الحدود ضيفا على فريق المقاولون العرب يوم الأحد في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة في تمام الرابعة من عصر الثلاثاء.

ويتساوى فريقا الإسماعيلي وحرس الحدود في النقاط برصيد 16 نقطة لكل منهما.

ويتذيل الفريقان ترتيب الدوري المصري عقب خوض 20 مباراة لكل منهما.

وعقب منافسات كأس الرابطة يلعب حرس الحدود بعد نهاية التوقف الدولي في الدوري ضد إنبي.

بينما يواجه الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين.

الإسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري مباراة ودية
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