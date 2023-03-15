تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة.. وناتشو ظهير أيسر أمام ليفربول

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وعاد كريم بنزيمة للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة إسبانيول الماضية في الدوري الإسباني للإصابة.

كما يشارك إدواردو كامافينجا كلاعب وسط دفاعي على حساب أوريليان تشواميني، مع تواجد ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر.

وعاد فيرلان ميندي للقائمة لأول مرة منذ فترة طويلة، ويتواجد على مقاعد البدلاء رفقة البرازيلي رودريجو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ملعب أنفيلد.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فيرلان ميندي - داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - رودريجو - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز