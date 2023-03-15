تشكيل ريال مدريد - عودة بنزيمة.. وناتشو ظهير أيسر أمام ليفربول

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كريم بنزيمة

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وعاد كريم بنزيمة للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة إسبانيول الماضية في الدوري الإسباني للإصابة.

كما يشارك إدواردو كامافينجا كلاعب وسط دفاعي على حساب أوريليان تشواميني، مع تواجد ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر.

وعاد فيرلان ميندي للقائمة لأول مرة منذ فترة طويلة، ويتواجد على مقاعد البدلاء رفقة البرازيلي رودريجو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ملعب أنفيلد.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فيرلان ميندي - داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - رودريجو - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

ريال مدريد ليفربول بنزيمة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – نابولي (0) - (0) فرانكفورت.. تهديد أول من بوليتانو مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. أليسون ثابت أمام كروس تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمن وكفارا يقودان نابولي.. وبوري يعوض مواني في فرانكفورت تشكيل ليفربول - صلاح ضمن رباعي هجومي ناري أمام ريال مدريد كونسيساو يهاجم جامعي كرات بورتو بعد الخروج أمام إنتر قد يستفيد منها مانشستر يونايتد.. يويفا يفكر في إجراء تغيير في أحد قوانينه ماروتا: لوكاكو سيعود لـ تشيلسي بنهاية الموسم رئيس إنتر: أرغب في مواجهة ميلان بـ دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مران الزمالك - فيريرا يطبق بعد النقاط الفنية استعدادا لمواجهة بلوزداد 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل الكاميرون استعدادا للقاء القطن 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون 30 دقيقة | كرة سلة
مباشر أبطال أوروبا – نابولي (0) - (0) فرانكفورت.. تهديد أول من بوليتانو 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - باستور يوقع عقود قيادة منتخب مصر 38 دقيقة | كرة يد
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0) (0) ليفربول.. أليسون ثابت أمام كروس 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - نواذيبو يكتسح شباب الأردن.. وأسبقية للكويت على شبيبة الساورة 47 دقيقة | الوطن العربي
هوكي - تأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم بعد الفوز على زيمبابوي 48 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025