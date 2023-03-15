هاتريك في 3 دقائق.. مهاجم جينت يدخل تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي
الأربعاء، 15 مارس 2023 - 19:48
كتب : FilGoal
دخل جيفت إيمانويل أوربان مهاجم فريق جينت البلجيكي تاريخ بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما سجل 3 أهداف في شباك اسطنبول باشاك شاهير.
وسجل أوربان البالغ من العمر 20 عاما 3 أهداف "هاتريك" خلال 3 دقائق فقط من الدقيقة 31 وحتى 34.
ليكون بذلك صاحب أسرع هاتريك في بطولة دوري المؤتمر.
أوربان انضم لصفوف فريقه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل أكثر من 3 ملايين يورو، وحتى الآن سجل 12 هدفا بواقع 7 في الدوري و5 في دوري المؤتمر.
وفي المباراة السابقة له في الدوري سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك".
ويلعب جينت ضد باشاك شاهير في إياب دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي في تركيا.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في بلجيكا بهدف لكل فريق، وسجل أيضا الهدف إيمانويل أوربان.
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