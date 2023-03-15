مالاجا يفسخ عقد لاعبه الغاني لأسباب انضباطية

أعلن نادي مالاجا الإسباني عن فسخ تعاقد لومور أجبينينو لأسباب انضباطية.

وذكر مالاجا في بيان رسمي أنه أنهى التعاقد مع الظهير الأيسر الغاني اليوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن القرار تم بسبب وصول لومور متأخرًا لأسبوع كامل من الإجازة.

وانضم لومور مجانًا إلى مالاجا في أكتوبر الماضي، لكنه لم يخض معه إلا مباراتين في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بالإضافة إلى مباراة في كأس ملك إسبانيا.

لومور (26 عامًا) سبق له اللعب في بورتو البرتغالي، وبورتيمونيسي البرتغالي، وميونيخ 1860 الألماني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وجوزتيبه التركي، ومايوركا الإسباني، وأريس اليوناني.

ويمتلك لومور 13 مباراة دولية بقميص غانا، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 في أرض مصر.

ويحتل مالاجا المركز 20 في دوري الدرجة الثانية برصيد 26 نقطة، ويواجه شبح الهبوط إلى القسم الثالث.