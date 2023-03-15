كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للرجال

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات منافسات ربع نهائي كأس مصر للرجال.

وتقام جميع مباريات ربع النهائي بعد غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

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الترسانة × الأهلي (2 عصرا)

الزمالك × سموحة (4 مساء)

الاتحاد × طلائع الجيش (6 مساء)

بتروجت × الطيران (8 مساء)

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وحسمت أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسموحة تواجدهم في نصف نهائي بطولة الدوري.

وحصد فريق رجال الأهلي لقبي كأس السوبر والبطولة العربية للأندية هذا الموسم.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن إقامة نصف نهائي بطولة الدوري يوم 25 من شهر مارس الجاري.

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