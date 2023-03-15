الدرجة الثانية – صراع ثلاثي مثير في مجموعة الصعيد.. وطنطا وشبين يتساويان

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 18:01

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية في مجموعتين الصعيد وبحري وأسفرت عن نتائج مثيرة وصراع محتدم في الصدارة.

مجموعة الصعيد

فاز النصر للتعدين على المنيا بهدف دون رد، فيما تعادل شبان قنا مع مصر للمقاصة إيجابيا بهدف لمثله.

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وتعادل طامية سلبيا بدون أهداف مع الألومنيوم، فيما فاز ديروط على ملوي بهدفين مقابل لا شيء.

وفاز بترول أسيوط على كيما أسوان بهدف دون رد وبالنتيجة ذاتها انتصر الجونة على لافيينا.

فيما فاز المدينة المنورة على الفيوم بهدفين لهدف.

مجموعة بحري

وفي مجموعة بحري انتصر طنطا على دكرنس بثلاثية مقابل لا شيء، وتعادل المجد السكندي مع سبورتنج إيجابيا بهدف لمثله.

وفاز الأولمبي على نبروه بهدف دون رد، وجمهورية شبين على بايونيرز بالنتيجة ذاتها.

وفاز أبو قير للأسمدة على المصري بالسلوم بهدفين لهدف.

وانتصر بلدية المحلة على الحمام بثلاثية مقابل لا شيء.

وفاز بروكسي على المنصورة بهدفين لهدف.

وأصبح الترتيب كالتالي في مجموعة الصعيد:

1 – لافيينا 47 نقطة

2- بترول أسيوط 47 نقطة

3- الجونة 47 نقطة

4- النصر للتعدين 42 نقطة

5- مصر للمقاصة 38 نقطة

6- الألومنيوم 32 نقطة

7- المنيا 31 نقطة

8- كيما أسوان 31 نقطة

9- ديروط 25 نقطة

10- أسمنت أسيوط 24 نقطة (من 21 مباراة)

11- شبان قنا 22 نقطة

12- الفيوم 21 نقطة

13- طامية 18 نقطة

14- ملوي 18 نقطة

15- تليفونات بني سويف 17 نقطة (من 21 مباراة)

16- المدينة المنورة 15 نقطة

فيما أصبح الترتيب كالتالي في مجموعة بحري:

1 – طنطا 40 نقطة

2- جمهورية شبين 40 نقطة

3- بلدية المحلة 38 نقطة

4- دكرنس 38 نقطة

5- أبو قير للأسمدة 35 نقطة

6- بروكسي 34 نقطة

7- كفر الشيخ 32 نقطة (من 21 مباراة)

8- المنصورة 30 نقطة

9- الأولمبي 29 نقطة

10- سبورتنج 26 نقطة

11- نبروه 26 نقطة

12- الحمام 25 نقطة

13- الهلال 20 نقطة (من 21 مباراة)

14- المجد السكندري 19 نقطة

15- بايونيرز 13 نقطة

16- المصري بالسلوم 12 نقطة

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