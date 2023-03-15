رئيس وزراء البرتغال: شراكتنا مع المغرب رسالة مهمة للعالم بالاتحاد بين إفريقيا وأوروبا

أشاد أنطونيو كوستا رئيس وزراء دولة البرتغال، بالملف المشترك لبلاده مع إسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم 2030.

وأعلن محمد السادس ملك المغرب أمس الثلاثاء، عن دخول بلاده كطرف ثالث في الملف المشترك رفقة إسبانيا والمغرب.

وقال كوستا اليوم الأربعاء على هامش قمة جمعته بـ بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا: "الملف المشترك مع إسبانيا والمغرب رسالة مهمة إلى العالم، خصوصًا إفريقيا وأوروبا".

وأضاف كوستا: "نحن جيران ونرغب في العمل معًا، لسنا قارتين متباعدتين ترغبان في التقاتل، بل نريد الاحتفال معًا بكرة القدم بكل ما تحمله من قيم مثل الصحة والعدل".

وتابع: "إنه أول ملف مشترك بين شطي المتوسط، سنساعد على تحقيق الاتحاد ولن يفرقنا شيء".

وكشف: "رئيس فيفا تفهم ضرورة تغيير القواعد التي لا تسمح بملفات مشتركة لدول ليست من نفس القارة".

فيما قال سانشيز رئيس وزراء إسبانيا خلال القمة التي استضافتها جزر الكناري: "إنها رسالة بقوة العلاقة بين أوروبا وإفريقيا، خصوصًا بين تلك البلدان الثلاثة التي تتشارك في الكثير بينها".

دخل المغرب ملف تنظيم المونديال بدلا من أوكرانيا التي كان من المفترض أن تتواجد رفقة إسبانيا والبرتغال في تنظيم البطولة.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع كونجرس فيفا في عام 2024.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق في تقرير لها أنه ظل الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا فهناك أمل ضئيل أن تستطيع البلاد الاستعداد بالشكل الأمثل لاستضافة المونديال عقب سبع سنوات.

في الوقت ذاته فإن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو تم القبض عليه في شهر نوفمبر الماضي بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، وهي التهم التي نفاها.

وأشار التقرير إلى أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا الذي يبلغ ثمانية أميال فقط في أقرب نقطة بين البلدين سوف يساعد ذلك الملف على الحصول على أصوات.

في المقابل فإن أقرب مسافة بين أوكرانيا وإسبانيا هي 1000 ميل، والمسافة بين الدولة الواقعة في شرق أوروبا والبرتغال أكبر من ذلك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن رسميا في وقت سابق من اليوم تغيير نظام كأس العالم بداية من نسخة عام 2026 بجعله يقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وأوضح بيان فيفا الرسمي أن نظام كأس العالم سيقام كالتالي:

مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

يتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق.

يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

وأكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.