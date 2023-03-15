تقرير جزائري: بلماضي يقرر معقابة يوسف بلايلي

أشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قرر استبعاد يوسف بلايلي من قائمة الخضر في التوقف الدولي المقبل.

يوسف بلايلي النادي : أجاكسيو الجزائر

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة النيجر مرتين في تصفيات أمم إفريقيا 2024.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن بلماضي قرر معاقبة لاعب أجاكسيو الفرنسي بعدم ضمه لقائمة منتخب الجزائر.

وذلك بسبب تصرفاته في المعسكر السابق لمنتخب الجزائر في شهر نوفمبر الماضي وكسره للحظر المفروض على اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أن بلماضي غضب من تصرفات بلايلي الذي اصطحب العديد من أفراد أسرته للمعسكر من أجل مشاهدة التدريبات والتقاط الصور التذكارية مع نجوم منتخب الجزائر.

ويأتي استبعاد بلايلي خلال المعسكر المقبل فقط كنوع من العقاب من قبل المدرب جمال بلماضي، بينما سيتم استدعائه لمنتخب الجزائر في المرات المقبلة.

ويتصدر منتخب الجزائر المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد جولتين.