سيبياوس عن إصابته أمام مصر: مسيرتي كادت أن تنتهي

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - إسبانيا - مصر

تحدث داني سيبايوس لاعب ريال مدريد عن إصابته الخطيرة التي تعرض لها في صيف 2021.

سيبايوس غادر مصابا في الشوط الأول لمباراة إسبانيا ومصر في دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وصرّح سيبايوس عبر محطة "موفيستار بلس": "إصابتي في الأولمبياد كانت أسوأ لحظة في مسيرتي الكروية، لأني كنت جاهزًا ولعبت 35 دقيقة رائعة أمام مصر، لكن عملية دهس تركتني خارج البطولة".

وأضاف: "أردت اللعب واتخذت قرارات كادت أن تنهي مسيرتي، قرار المغامرة تم اتخاذه بالتشارك مع أطباء المنتخب".

وأشار: "وضعت الكورتيزون على كاحلي لأتجنب الألم، وقبل النهائي بيوم حاولت التدرب مع جرام كامل من مادة الكورتيزون على كاحلي، لكن التدرب كان مستحيلًا".

وتابع: "وصلت إلى مدريد والطبيب أخبرني: لو كنت قد تدربت 20 دقيقة ذلك اليوم، لانتهت مسيرتك".

وأتم: "كان عذابًا هائلًا، اضطررت للخضوع إلى عمليات جراحية، شرائح، خلايا جذعية، وحتى بعد مونديال قطر كنت لا أزال أتألم من كاحلي، الإصابة على الجانب الذهني كانت أكثر قسوة بكثير".

وأصيب سيبايوس بكسر في الكاحل بعد تدخُل من طاهر محمد طاهر، وغاب عن بقية الأولمبياد.

وابتعد سيبايوس لستة أشهر، وذلك بعد عودته إلى ريال مدريد عقب انتهاء إعارته إلى أرسنال.

لاعب الوسط صاحب الـ26 عامًا خاض 29 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا وصنع 6.

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال مستقبله غير واضح.

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