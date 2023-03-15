"يجب أن يصبح فيفا أكثر شفافية".. الاتحاد الألماني يعلن عدم دعم انتخاب جياني إنفانتينو

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

جيان إنفانتينو رئيس فيفا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لن يدعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال المؤتمر الـ 73 الذي سيعقد في كيجالي عاصمة رواندا.

وستجرى خلال مؤتمر فيفا عملية انتخاب رئيس الاتحاد الدولي والذي سيشهد تصويت 211 اتحادا.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "لن يدعم الاتحاد الألماني إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيس فيفا في كيجالي. تلقينا القليل من المعلومات الجوهرية من فيفا ردا على العديد من الاستفسارات من جانبنا في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بشأن القضايا الخلافية".

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وأضاف "ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع من فيفا أن يأخذ مخاوف الاتحادات الأعضاء على محمل الجد ويتعامل معها. يجب أن يصبح فيفا أكثر شفافية وانفتاحا في تعامله مع الاتحادات الوطنية. من مصلحتها أن تشرح كيف ولماذا يتم اتخاذ قرارات معينة ومن يشارك فيها. لم يكن هذا هو الحال في الآونة الأخيرة".

وأتم "ومع ذلك، كان هناك تبادل بناء بين العديد من الاتحادات الأوروبية الأعضاء ورئيس فيفا حول القضايا الخلافية اليوم. لذلك ما زلنا نأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين تعاوننا في المستقبل. أنا مهتم بالحفاظ على تعاون حاسم وبناء مع فيفا، ولا سيما مع رئيسه، وآمل أن يتحقق ذلك في السنوات القادمة".

وأثناء كأس العالم قطر 2022، كان هناك حالة من عدم التوافق تجمع بين المنتخب الألماني والبلد المضيف قطر.

واحتج منتخب ألمانيا قبيل بداية حملته في كأس العالم، إذ ظهر اللاعبون في الصورة الجماعية وأيديهم على أفواههم اعتراضا على قواعد قطر ضد المثلية الجنسية.

وتواجد المانشافت في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا، وودع في مفاجأة مدوية من دور المجموعات.

وخسرت ألمانيا من اليابان وتعادلت مع إسبانيا وانتصرت على كوستاريكا لكن النتائج لم تكن كافية لحسم التأهل.

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