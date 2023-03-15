قد يستفيد منها مانشستر يونايتد.. يويفا يفكر في إجراء تغيير في أحد قوانينه

يفكر الاتحاد الأوروبي "يويفا" في إضافة تعديل على قوانين المشاركة في البطولات الأوروبية.

التعديل المنتظر من يويفا قد يسمح للأندية المملوكة لنفس المالك بالمشاركة سويا في البطولات الأوروبية وهو الممنوع خلال الوقت الحالي.

وقال أليكساندر تشيفيرين رئيس يويفا لصحيفة تايمز: "نحن لا نفكر فقط في مانشستر يونايتد، لدينا خمسة أو سنة من أصحاب الأندية الذين يريدون شراء ناد آخر علينا أن نرى ما سنفعله".

وتابع "علينا أن نتحدث حول هذه اللوائح، لا ينبغي أن نقول لا للاستثمارات الخاصة بالملكية المتعددة ولكن علينا أن نرى نوع القواع التي نضعها".

وأضاف "إذا كنت تمتلك ناديان يلعبان في نفس المسابقة يمكن أن تستغني عن ناد منهم إذا كنت تريد أن يفوز الآخر ولكن كلاعب هل تعتقد أن الأمر سهل أن تخبر المدرب إن يخسر مباراة لأن الفريق الآخر يود تحقيق الفوز؟".

ذلك القرار قد يفيد مانشستر يونايتد وسط الأخبار التي تفيد باقتراب ملاك باريس سان جيرمان القطريين من شراء النادي الإنجليزي.

وفقا للقوانين الحالية فإنه مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لن يسمح لهما بالمشاركة سويا في دوري أبطال أوروبا حال اكتملت صفقة بيع مانشستر يونايتد للقطريين.

الحالة كانت قد حدثت من قبل مع نادي لايبزج الألماني وسالزبورج النمساوي لأن الفريقان كانا مملوكان لشركة ريد بول لمشروبات الطاقة.

ولم يسمح للفريقان بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا سويا إلا بعد أن استغنت الشركة عن نادي سالزبورج واستمرت في ملكية لايبزج فقط.