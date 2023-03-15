كونميبول يحدد مواعيد تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2026

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم - كونمبيول

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مواعيد وجدول تصفيات القارة لـ كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026.

وازداد عدد المقاعد المؤهلة في القارة اللاتينية من 4 ونصف، إلى 6 ونصف.

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وسيتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات 2026 فيما سيخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.

ومثلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي والإكوادور القارة اللاتينية في 2022 بينما فشلت بيرو في حسم بطاقة الملحق بالخسارة من أستراليا.

وستبدأ التصفيات في شهر سبتمبر 2023 بواقع مباراتين ثم مباراتين في أكتوبر ومثلهما في نوفمبر من نفس العام.

وبنفس الطريقة ستقام التصفيات في 2024 بين أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ويمكن لمنتخبات القارة خوض مباريات ودية في التوقفين الدوليين بشهر مارس ويونيو 2024 استعدادا لكوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخبا بين قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وفي 2025 تقام التصفيات بين أشهر مارس ويونيو وسبتمبر.

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مباريات الجولة الأولى (سبتمبر 2023)

كولومبيا × فنزويلا

أوروجواي × تشيلي

البرازيل × بوليفيا

باراجواي × بيرو

الأرجنتين × الإكوادور

موعد السوبر كلاسيكو

وسيكون موعد المواجهة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين في الجولة السادسة (نوفمبر 2023) بالدور الأول ثم في الجولة 14 بالدور الثاني (مارس 2025).

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 بالفوز على فرنسا في النهائي، وأعاد اللقب لقارة أمريكا الجنوبية بعد غياب دام 20 عاما.

وأوضح فيفا موعد التوقفات الدولية كالآتي:

- توقف مارس: لمدة تسعة أيام (مباراتان)

- توقف يونيو: لمدة تسعة أيام (مباراتان، بما في ذلك المباريات الودية استعدادا للبطولات النهائية عند الحاجة)

- توقف أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر: نافذة لأربع مباريات خلال 16 يوما.

- توقف نوفمبر: نافذة لمدة تسعة أيام (مباراتان)

وتبدأ فترة دولية إلزامية يوم 25 مايو 2026، لتكون آخر مباراة رسمية للأندية في 24 من الشهر نفسه قبل انطلاق منافسات كأس العالم للمنتخبات.

وأجاز فيفا إعفاءات على نهائي مسابقات الأندية القارية باحتمالية إقامة النهائي حتى يوم 30 مايو 2026 ولكن بشرط موافقة فيفا.

أمريكا الجنوبية تصفيات كأس العالم 2026
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