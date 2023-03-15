بعد 11 عاما.. لاعب الزمالك السابق يقود أسود الرافدين إلى نهائي كأس آسيا للشباب

تأهل منتخب العراق إلى نهائي كأس آسيا للشباب بعد غياب 11 عام.

ويتولى عماد محمد لاعب الزمالك السابق مهمة تدريب المنتخب العراقي للشباب.

وفاز منتخب العراق على نظيره الياباني بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وافتتح علي جاسم التسجيل للمنتخب العراقي عند الدقيقة 12 بضربة رأسية متقنة، قبل أن يعدل ناوكي كوماتا النتيجة ويسجل هدف التعادل للمنتخب الياباني من كرة رأسية في الدقيقة 83.

وتقدم محمد جميل من جديد للمنتخب العراقي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة "103" من الوقت الإضافي الأول، وأدرك البديل إيانجا هدف التعادل للمنتخب الياباني بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 118.

ولجا الفريقين لركلات الترجيح ليفوز المنتخب العراقي بنتيجة 5-3 ويحجز مقعدا في المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2012.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي كأس آسيا للشباب للمرة السابعة في تاريخه بعد أعوام (1975، 1977، 1978، 1988، 2000، 2012).

ويحمل المنتخب العراقي لقب كأس آسيا للناشئين في 5 مرات سابقة ويبحث عن اللقب السادسة.

وينتظر منتخب العراق الفائز من مباراة أوزبكستان ضد كوريا الجنوبية في نصف النهائي الآخر.