ليكيب: اتفاق شفهي بين ريال مدريد وبنزيمة لتجديد عقده

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كريم بنزيمة

اقترب كريم بنزيمة من تجديد تعاقده مع ريال مدريد وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد بنزيمة مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للصحيفة فإن فلورينتينز بيريز قد اتفق مع بنزيمة على تمديد التعاقد بشكل شفهي.

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وأشارت ليكيب إلى أن إدارة ريال مدريد ستجتمع مع بنزيمة خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع العقد الجديد بشكل رسمي.

صاحب الـ 35 عاما يلعب في صفوف ريال مدريد منذ 15 عاما بعد أن انضم للنادي قادما من أولمبيك ليون في 2009.

وشارك بنزيمة مع ريال مدريد في 632 مباراة وخلالهم سجل 341 هدفا وصنع 164.

وتوج بنزيمة مع ريال مدريد بـ 24 لقبا من الانضمام للفريق بواقع ( 4 كأس سوبر إسباني - 2 كأس ملك إسبانيا - 4 كأس سوبر أوروبي - 4 دوري إسباني - 5 كأس العالم للأندية - 5 دوري أبطال أوروبا).

وتوج بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا لنفس العام.

وشارك بنزيمة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 27 مباراة فقط بسبب تعرضه لأكثر من إصابة وسجل 18 هدفا وصنع 5.

ريال مدريد كريم بنزيمة
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