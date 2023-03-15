هداف بطولتين.. بيدرو أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2022

توج بيدرو جيليرمي مهاجم فلامنجو البرازيلي بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2022 والمقدمة من صحيفة "آل بايس" الأوروجويانية.

بيدرو النادي : فلامنجو فلامنجو

وصوّت 218 صحفيا على جائزة الأفضل في القارة اللاتينية.

وتفوق المهاجم البرازيلي البالغ 25 عاما على زميله الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا صانع ألعاب فلامنجو، والأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت السابق ومانشستر سيتي الحالي.

وساهم بيدرو في فوز فلامنجو بلقب كوبا ليبرتادوريس 2022 وسجل 12 هدفا حصد بها جائزة هداف البطولة، ومن ثم حصد جائزة هداف كأس العالم للأندية 2022 برصيد 4 أهداف.

وتواجد بيدرو أيضا في قائمة منتخب البرازيل التي شاركت في كأس العالم 2022 وودع من ربع النهائي.

وحصد بيدرو 68 صوتا مقابل 64 لزميله الأوروجوياني، ثم جاء ألفاريز في المركز الثالث برصيد 34 صوتا.

وحل ألفاريز الفائز بجائزة أفضل لاعب في 2021 بالقارة في المركز الثالث رغم الفوز بلقب كأس العالم وتسجيل 4 أهداف.

وأصبح بيدرو ثالث لاعب من فلامنجو يحصد الجائزة بعد زيكو في 1977 و1981 و1982 وجابريل باربوسا في 2019.

وبات البرازيلي الرابع عشر الذي يحصد الجائزة كأكثر جنسية حققت الجائزة ويليها الأرجنتنين برصيد 11 لاعبا حققوا الجائزة 15 مرة.