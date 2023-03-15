المصري اليوم: القبض على سارقي فيلا محمد صلاح

أعلنت وزارة الداخلية المصري القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا أحد لاعبي كرة القدم في منطقة التجمع الأول.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأشارت الوزارة إلى أن مرتكبي الواقعة كانا شخصين مقيمان في محافظة الإسماعيلي وأحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني الذي تتواجد به الفيلا.

وفقا لصحيفة المصري اليوم فإن محمد صلاح لاعب ليفربول هو صاحب الفيلا التي حدثت بها الواقعة.

وشدد بيان الوزارة على أن الواقعة كانت قد حدثت يوم 2 مارس الماضي.

وقال الوزارة إنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وإرتكاب الواقعة.

وتم ضبط وإعادة جميع المسروقات إلى الفيلا والمكونة من (غدد من الأحذية الرياضية - ميدالية فضية - قطعة من الكريستال - عدد من أجهزة الرسيسفر).

وباستعداء صاحب البلاغ وهو وكيل أعمال اللاعب تم التعرف على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.