مدرب مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: النني هنأني وأرتيتا قدوتي

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 14:29

كتب : رضا السنباطي

محمد أبو حطب

كشف محمد أبو حطب مدرب مركز شباب كوم حمادي عن تلقيه التهنئة من محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي.

وتأهل مركز شباب كوم حمادة إلى دوري الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة العاشرة من الدرجة الثالثة برصيد 51 نقطة.

وقال أبو حطب لـ FilGoal.com : "تولتي تدريب الفريق وهو في المركز 11 والحمد للله نجحنا في الوصول للمركز الثالث والتأهل لدوري الدرجة الثانية".

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وأضاف "عمري 31 عاما وبدأت التدريب منذ 4 سنوات. الآن حققت إنجازي الأول في مسيرتي التدريبية بالتأهل رفقة مركز شباب حمادة وأشكر المسؤولين على ثقتهم".

وتابع "صديقي محمد النني حرص على تهنأتي بعد التأهل وكان متابعا لكل مباريات الفريق. دائما نتحدث عن ميكيل أرتيتا (مرب أرسنال) لقد كان سببا في تعلقي بالتدريب بشكل أكبر وتعلم طرق اللعب منه. النني ذكر لي أن أرتيتا سيصبح أفضل مدرب في العالم".

وواصل " النني نصنحني بالإجتهاد والسير بخطوات ثابتة وليست سريعة فكل خطوة تحتاج للتعلم حتى أحقق النجاح، كما وعد اللاعبين بزيارتهم في اقرب إجازة لتهنئتهم على الصعود".

واختتم "أحلم بالتدريب في الدوري الممتاز بعدما لعبت في صفوف ناشئي الأهلي والمقاولون العرب ولكن الإصابة عطلت مسيرتي كلاعب فأريد أن أنجح كمدرب".

أبو حطب صاحب الـ31 عاما هو أحد الزملاء السابقين لمحمد صلاح والنني خلال مراحل الناشئين ويعد من أصغر المديرين الفنيين في القسم الثالث.

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الدرجة الثانية محمد النني أرتيتا
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