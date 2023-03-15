قائمة السويد - عودة زلاتان إبراهيموفيتش في تصفيات يورو 2024

عاد زلاتان إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد من جديد من أجل خوض تصفيات يورو 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان السويد

ويستعد منتخب السويد للقاء منتخبي بلجيكا وأذربيجان يومي 24 و27 على الترتيب.

وقال يان أندرسون مدرب السويد: "زلاتان خاض 3 مباريات بعد عودته ويظهر بحالة جيدة رغم غيابه منذ فترة طويلة، ومن وجهة نظري فكرت في أنه سيضيف للفريق أكثر في داخل الملعب وخارجه".

ويتصدر إبراهيموفيتش ترتيب هدافي السويد تاريخيا برصيد 62 هدفا في 121 مباراة.

ويحتل على مستوى المشاركات المركز السادس بقميص منتخب السويد.

ويتواجد أيضا في القائمة روبن كوايسون لاعب الاتفاق السعودي.

وجاءت قائمة السويد:

حراسة المرمى: فيكتور يوهانسون (روثرهام يونايتد الإنجليزي) – كريستوفر نورفيلدت (أيك السويدي) – روبن أولسن (أستون فيلا الإنجليزي).

الدفاع: جويل أندرسون (ميتيلاند الدنماركي) – لوديج أجوستنسين (ريال مايوركا الإسباني) – هيلمار إيكدال (بيرنلي الإنجليزي) – جابريل جودمنسون (ليل الفرنسي) – إيزاك هاين (هيلاس فيرونا الإيطالي) – إيميل هولم (سبيزيا الإيطالي) – إيدفن كارتولوس (هامبربي) – فيكتور ليندلوف (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كارل ستارفيلت (سيلتك الإسكتلندي) – فيكتور كلايسون (كوبنهاجن).

الوسط: ألبين إيكدال (سبيزيا) – أنتوني إيلانجا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إيميل فورسبرج (لايبزج الألماني) – صامويل جوستافسون (هاكن) – فيكتور جيوكريس (كوفنتري سيتي الإنجليزي).

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان الإيطالي) – ألكسندر إيزاك (نيوكاسل الإنجليزي) – ياسبر كارلسون (ألكمار الهولندي) – ياسبر كالستروم (ليخب وزنان البولندي) – ديان كولوسفسكي (توتنام الإنجليزي) – كريستوفر أولسون (ميتيلاند الدنماركي) – روبن كوايسون (الاتفاق السعودي) – ماتياس سفنيبرج (فولفسبورج الألماني).

⏱ LIVE 12.00! Följ när Janne Andersson presenterar truppen till EM-kvalet! 😀🇸🇪 Vem vill ni se i truppen? 🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 15, 2023

ويتواجد منتخب السويد في المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية رفقة بلجيكا والنمسا وإستونيا وأذربيجان.

وودع منتخب السويد يورو 2020 من دور الـ 16، ولم يتأهل لنهائيات كأس العالم.