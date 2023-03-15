قبل مواجهتي مالاوي.. فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل ليتحدث خلاله روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عن تفاصيل معسكر الفريق خلال شهر مارس الحالي.

وسيتحدث فيتوريا خلال المؤتمر عن قائمة منتخب مصر التي سيعلن عنها في نفس اليوم لخوض مواجهتي مالاوي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين ضد مالاوي فترة التوقف الدولي في شهر مارس ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن فيتوريا حدد يوم 20 مارس الجاري موعدا للتجمع المقبل لمنتخب مصر تحضيرا لمواجهتي مالاوي.

فيما أعلن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر في وقت سابق عن تحديد فيتوريا يوم 17 مارس الجاري لإعلان القائمة النهائية لمباراتي مالاوي.

وكان روي فيتوريا قد أعلن القائمة المبدئية اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة غياب محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.

كما عاد سام مرسي للظهور من جديد مع منتخب مصر بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة المحترفين التي أعلنا البرتغالي روي فيتوريا كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة

طارق حامد – اتحاد جدة

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور

سام مرسي – إبسويتش تاون

أحمد حمدي – مونتريال

مصطفى محمد – نانت

عمر مرمويش – فولفسبورج

إمام عاشور – ميتيلاند

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع مالاوي في في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وستقام المباراة يوم 24 مارس في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لإستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

منتخب مصر روي فيتوريا
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