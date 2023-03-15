حادث أليم.. الهلال يعزّي رامون دياز ويعلن مغادرته إلى الأرجنتين

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

رامون دياز

قدم ناي الهلال التعزية والمواساة إلى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق ونجله ومساعده إيميليانو دياز بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له أسرتهما.

وأعلن الهلال مغادرة رامون دياز إلى موطنه بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري.

ومنح الجهاز الفني لاعبو الفريق راحة اليوم الأربعاء، بعد تغلبهم على الفتح يوم أمس الثلاثاء في دور ربع نهائي كأس الملك، على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس.

أخبار متعلقة:
ماروتا: لوكاكو سيعود لـ تشيلسي بنهاية الموسم ماركا: الهلال سيعرض على ميسي نفس راتب رونالدو مع النصر رئيس إنتر: أرغب في مواجهة ميلان بـ دوري أبطال أوروبا أحمد سامي: هذا أول ما سأفعله في أي فريق بسبب إبراهيم نور الدين.. وسبب تألق حسام حسن

كما تقرر أن يقود تدريبات الفريق إيميليانو تدريبات الفريق وذلك إلى حين عودة رامون دياز.

قناة "TYC" الأرجنتينة كشفت عن تعرض ميشيل نجل رامون دياز إلى حادث سير بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأودى الحادث بحياة زوجة نجل رامون دياز فيما تم نقل ميشيل إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات بوينس آيرس.

وأوضحت التقارير أن حالة نجل رامون دياز أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.

صحيفة "الرياضية " السعودية ذكرت أن رامون دياز اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الفتح عقب تلقيه نبأ الحادث.

وحجز الهلال مقعدا في نصف نهائي كأس ملك السعودية عقب الفوز على الفتح.

وفاز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1 ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل محمد كنو وميشيل ديلجادو وأوديون إيغالو أهداف الهلال، فيما أحرز فراس البريكان هدف الفتح الوحيد.

وثأر الهلال من هزيمته أمام الفتح ببطولة الدوري السعودي وتأهل لمواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك.

رامون دياز الهلال السعوي
نرشح لكم
ماركا: الهلال سيعرض على ميسي نفس راتب رونالدو مع النصر اتحاد الكرة السعودي يعلن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 تقرير أرجنتيني: حالة وفاة في حادث مروع لنجل رامون دياز كأس ملك السعودية - الهلال يثأر من الفتح بثلاثية.. ويضرب موعدا مع اتحاد جدة في غياب أوباما.. الحزم يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى السعودي بطاقة صفراء و5 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام أبها بثلاثية في أبها.. رونالدو يقود النصر لنصف نهائي كأس ملك السعودية انتهت في كأس خادم الحرمين – النصر (3) (1) أبها.. رونالدو إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
بعثة الأهلي تغادر إلى الكاميرون بعد خوض المران في جنوب إفريقيا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب مركز شباب كوم حمادة لـ في الجول: النني هنأني وأرتيتا قدوتي 8 دقيقة | المحترفون
قائمة السويد - عودة زلاتان إبراهيموفيتش في تصفيات يورو 2024 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهتي مالاوي.. فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا السبت المقبل 31 دقيقة | الكرة المصرية
ليونيل سكالوني يحصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لعام 2022 ساعة | أمريكا
جوارديولا: أملي خاب بسبب جوليا روبرتس.. وهذا سبب استبدال هالاند ضد لايبزج ساعة | الدوري الإنجليزي
حادث أليم.. الهلال يعزّي رامون دياز ويعلن مغادرته إلى الأرجنتين ساعة | السعودية
ماروتا: لوكاكو سيعود لـ تشيلسي بنهاية الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 بينهم الأهلي.. تعرف على الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية 2025