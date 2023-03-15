حادث أليم.. الهلال يعزّي رامون دياز ويعلن مغادرته إلى الأرجنتين

قدم ناي الهلال التعزية والمواساة إلى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق ونجله ومساعده إيميليانو دياز بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له أسرتهما.

وأعلن الهلال مغادرة رامون دياز إلى موطنه بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري.

ومنح الجهاز الفني لاعبو الفريق راحة اليوم الأربعاء، بعد تغلبهم على الفتح يوم أمس الثلاثاء في دور ربع نهائي كأس الملك، على أن يعاودوا تدريباتهم الخميس.

كما تقرر أن يقود تدريبات الفريق إيميليانو تدريبات الفريق وذلك إلى حين عودة رامون دياز.

قناة "TYC" الأرجنتينة كشفت عن تعرض ميشيل نجل رامون دياز إلى حادث سير بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأودى الحادث بحياة زوجة نجل رامون دياز فيما تم نقل ميشيل إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات بوينس آيرس.

وأوضحت التقارير أن حالة نجل رامون دياز أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.

صحيفة "الرياضية " السعودية ذكرت أن رامون دياز اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الفتح عقب تلقيه نبأ الحادث.

وحجز الهلال مقعدا في نصف نهائي كأس ملك السعودية عقب الفوز على الفتح.

وفاز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1 ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل محمد كنو وميشيل ديلجادو وأوديون إيغالو أهداف الهلال، فيما أحرز فراس البريكان هدف الفتح الوحيد.

وثأر الهلال من هزيمته أمام الفتح ببطولة الدوري السعودي وتأهل لمواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس الملك.