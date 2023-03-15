ماروتا: لوكاكو سيعود لـ تشيلسي بنهاية الموسم

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

أعلن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر أن روميلو لوكاكو سيعود إلى تشيلسي بعد نهاية إعارته الموسم الحالي.

وانضم لوكاكو لصفوف إنتر معارا من تشيلسي، بعدما قضى موسما واحدا بقميص البلوز عقب انتقاله مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال بيبي ماروتا عبر شبكة سكاي إيطاليا: "إعارة لوكاكو ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، بغض النظر عن مدى جودة لعبه، سيعود إلى تشيلسي. لقد كان هذا الموسم غير مسبوق".

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وأضاف "أشير إلى خوض كأس العالم في الشتاء، والمشاكل التي مررنا بها مرت بها فرق عدة أخرى واللاعبون الذين لعبوا في البطولة".

وأردف "لوكاكو حالة في هذه النقطة، مارسيلو بروزوفيتش لم يعد الذي نعرفه، لوكاكو لم يصل لحالته المثالية للعب أفضل كرة قدم، ليس هو نفس اللاعب الذي رأيناه هنا من قبل".

وخاض لوكاكو الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط وغاب عن عديد المباريات بسبب الإصابة.

وبذلك لن يدخل إنتر في مفاوضات مع تشيلسي للحصول على خدمات المهاجم البالغ 29 عاما عقب نهاية الموسم.

وساهم لوكاكو في موسمين مع إنتر من قبل في حصد لقب الدوري الإيطالي.

وتأهل إنتر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما عقب الفوز على بورتو البرتغالي 1-0 في مجموع المباراتين.

الدوري الإيطالي إنتر روميلو لوكاكو
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