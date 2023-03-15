ماركا: الهلال سيعرض على ميسي نفس راتب رونالدو مع النصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الهلال

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن نية نادي الهلال السعودي لتقديم عرضا من أجل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يتفق النجم الأرجنتيني حتى الآن على تمديده لمدة إضافية.

الحلم في السعودية هو تواجد ميسي ورونالدو كمنافسين من جديد ليكون أحدهما ضمن صفوف الهلال والآخر مع النصر.

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وفقا لماركا فإن الهلال ينوي تقديم عرض مقدر بـ 220 مليون يورو سنويا من أجل التعاقد مع ميسي وهي نفس القيمة التي يحصل رونالدو عليها في النصر.

الصحيفة أشارت إلى أن الهلال سيعرض على ميسي عقد لمدة موسم واحد على عكس رونالدو الذي وقع مع النصر لمدة موسمين ونصف.

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وصول رونالدو رفع من الآمال السعودية في تواجد عدد أكبر من نجوم كرة القدم العالمية في الدوري السعودي خلال الفترات المقبلة.

خورخي والد ميسي كان قد شوهد بالأمس في الرياض وربط البعض تواجده بالتفاوض مع الهلال من أجل احتمالية انتقال ميسي للدوري السعودي ولكن الأخبار تم نفيها وما قيل هو إن خورخي يتواجد من أجل توقيع بعد الاتفاقات التجارية.

صاحب الـ 35 عاما انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي وأسهم في تتويجه بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 65 مباراة وخلالهم سجل 22 هدفا وصنع 32.

ليونيل ميسي الهلال السعودي
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