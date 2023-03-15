رئيس إنتر: أرغب في مواجهة ميلان بـ دوري أبطال أوروبا

يرغب ستيفن زهانج رئيس نادي إنتر في مواجهة ميلان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما بالفوز على بورتو بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

بينما فاز ميلان على توتنام بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين أيضا.

وقال زهانج: "قاتلنا حتى النهاية في كل بطولة نشارك بها، واللعب حتى النهاية يجلب مزيد من الألقاب".

وأضاف "بعد 7 سنوات هذا يعني أننا نسير في الطريق الصحيح داخل وخارج الملعب، والجميع يقدم أقصى ما لديه".

وردا على فريق يتمنى لقاءه في ربع النهائي أجاب قائلا: "كل فريق في ربع النهائي قوي، لكن بالنظر للسبع سنوات الماضية، فسيكون دربي ميلانو الأكثر شغفا، لذلك أود لقاء ميلان".

والتقى إنتر وميلان في دوري أبطال أوروبا مرتين وفي كلاها تأهل الروسونيري، الأولى في نصف نهائي 2002-2003 والثانية في ربع نهائي 2004-2005.

وتواجه قطبا ميلانو الموسم الحالي في 4 مناسبات، فاز إنتر في مواجهتين من بينها كأس السوبر الإيطالي في السعودية، وفاز ميلان في واحدة.

ويتولى زهانج رئاسة إنتر منذ 7 سنوات قاد خلالها الفريق لحصد لقب الدوري الإيطالي مرة واحدة وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرتين.

ومن المقرر إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.