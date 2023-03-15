أحمد سامي: هذا أول ما سأفعله في أي فريق بسبب إبراهيم نور الدين.. وسبب تألق حسام حسن

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة

شدد أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة أنه سيتقدم بطلب حال توليه مسؤولية أي فريق بألا يدير إبراهيم نور الدين أي مباراة تحكيميا له، وتحدث عن سبب تألق حسام حسن تحت قيادته بعد إعارته من الأهلي.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال سامي عبر أون تايم سبورتس 1: "انفعالي بعد الخسارة من الزمالك؟ تعرضت للظلم، لو احتسبت لي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة ستختلف الأوضاع خلال المباراة".

وأضاف "إبراهيم نور الدين له احترامه وتقديره، لكن طول ما أنا مدرب سيكون من الصعب أن يدير مباراة تحكيميا لي".

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وشدد "أي نادٍ سأقوده سأرسل منذ البداية خطابا بألا يدير لي مباريات، أشعر أن هناك شيء شخصي بيننا منذ أن كنت مدربا لطلائع الجيش، من طريقة حديثه معي وحدثت مشادة بيننا".

وأكمل "أثناء تدريبي للنجوم ضد طلائع الجيش لم يحتسب لنا ركلة جزاء، ولم أتحدث معه بعد المباراة الأخيرة ضد الزمالك".

وانتصر الزمالك على سموحة بنتيجة 3-1 في الدوري، وتقدم النادي السكندري بطلب بعدم إدارة إبراهيم نور الدين لأي مباراة لهم.

وعن أسباب تألق حسام حسن مع سموحة بعد إعارته: "حسام حسن ومروان حمدي وأحمد ياسر ريان لا خلاف عليهم، ولا اقتنع بوجود الضغوط، هل لعب حسام حسن في الأهلي؟ موسيماني لم يعتمد عليه إلا بعد فترة، لابد أن يدعم المدرب صفقته الجديدة خاصة أن الأجواء مختلفة، لكن جودة اللاعب لا خلاف عليها".

وتابع "عندما تحدثت معه، المشكلة كانت في المدرب في الأهلي، شعر بأنه غير موجود، وإذا لم يلعب يكثر الكلام عليك".

وساهم حسام حسن مع سموحة في 9 أهداف خلال 10 مباريات خاضها بقميص الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي معارا.

وأوضح "مصطفى سعد وشادي حسين يصلحا للأهلي، القصة في الأهلي والزمالك هي المحترفين".

وعن صفقاته أجاب: "في سيراميكا كليوباترا تعاقدت مع أحسن اللاعبين المتاحين، لكن لم يكن هناك توفيق في النتائج".

وأردف "الفريق كان يؤدي بشكل جيد جدا لكن مع أي خطأ نُعاقب بخسارة، حتى لاعبين القادمين من الدرجة الثانية سيكون لهم مستقبل كبير".

وأتم "عبد الرحمن البانوبي لاعب الداخلية الحالي معار من سيراميكا، وأيضا عمر قلاوة قادما من بورتو السويس".

أحمد سامي سموحة الأهلي حسام حسن
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