اتحاد الكرة السعودي يعلن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

فريق الهلال السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة نادي الهلال في كأس العالم للأندية 2025.

وسيشارك الهلال في منافسات كأس العالم للأندية بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا 2021.

وكتب الاتحاد السعودي عبر تويتر "يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021 بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع على تحديد مقاعد الأندية المتأهلة للبطولة، والمصادقة على توزيع المقاعد على الاتحادات القارية".

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"فيفا" أعلن طريقة اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025 بشكله الجديد.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

وكان فيفا قد أعلن مشاركة أبطال آخر 4 نسخ من دوري الأبطال في الاتحادات القارية إلى البطولة التي ستنطلق بشكلها الجديد عام 2025.

وأعلن تشيلسي الإنجليزي أيضا مشاركته في البطولة كونه بطل دوري أبطال أوروبا عام 2021.

وبنفس المعايير فإن الأهلي قد ضمن مشاركته في البطولة كونه حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2021 نفس على حساب كايزر تشيفس وهو نفس العام الذي توج فيه تشيلسي بلقب أوروبا.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر الاتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، وإن كان الولايات المتحدة أو الصين هما الأقرب لاستضافتها.

وجاء بيان فيفا كالآتي:

"بعد الموافقة على إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام كل أربع سنوات اعتبارا من يونيو 2025، وافق مجلس فيفا بالإجماع على الآلية الرئيسية للوصول بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة على أساس المعايير الرياضية".

"يتم اختيار خلال فترة الأربع سنوات من المواسم المنتهية في 2021 وحتى 2024 وهي كما يلي:

- بالنسبة إلى الاتحاد التي تؤهل أكثر من 4 أندية: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من دوري الأبطال والفرق الإضافية يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي بناء على نفس فترة الأربع سنوات

- بالنسبة إلى الاتحادات القارية ذات 4 مقاعد: وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من مسابقة دوري الأبطال.

- بالنسبة إلى الاتحاد ذات المقعد الواحد: الوصول للنادي الأعلى تصنيفا بين أبطال مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد خلال فترة أربع سنوات.

- بالنسبة للبلد المضيف: سيتم تحديد وصول النادي في مرحلة لاحقا وفقا لمعايير محددة".

الهلال كاس العالم للأندية
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