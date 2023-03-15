العجوز: هذا سبب بكائي أمام الزمالك.. وعندما يعتزل السعيد ستنتهي المتعة

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 11:49

كتب : FilGoal

أحمد العجوز رجل مباراة إنبي ضد الزمالك

كشف أحمد العجوز لاعب وسط نادي إنبي عن سبب بكائه خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وفاز إنبي على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال العجوز عبر قناة الحياة: "بكيت خلال مباراة الزمالك عندما علمت بحصولي على رجل المباراة. عدت للمشاركة بعد غياب طويل وبثقة كبيرة من تامر مصطفى مدرب الفريق. أردت توجيه رسالة للمدربين السابقين بأني كنت استحق المشاركة لذلك لم أتمالك دموعي".

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وأضاف "نواجه سوء توفيق منذ بداية الموسم إضافة لقدوم مجموعة كبيرة من اللاعبين الجديد احتاجت لوقت من أجل الانسجام وهذا ما حدث في المباريات الأخيرة مع تامر مصطفى".

وتابع "كان لدينا تخوف في بداية الموسم بعد رحيل عدد كبير من نجوم الفريق، لكن مع الوقت واكتساب الخبرات والتأقلم بين اللاعبين القدامى والجدد تحسن شكل الفريق".

وشدد "عقلية اللاعب المصري واحدة وهى اللعب بشكل مختلف وحماس شديد أمام فرق المقدمة وخاصة الأهلي والزمالك".

وكشف "نعم امتلكت عروض عديدة لكني فضلت البقاء في صفوف إنبي حتى نهاية عقدي بنهاية الموسم الجاري".

وعن زميله السابق في إنبي ولاعب الزمالك مصطفى شلبي أوضح "مصطفى شلبي لاعب مميز لكنه يتعرض لضغوضات كبيرة خاصة أن جمهور الزمالك يعلق عليه آمال كبيرة وأعتقد أنه لم يحصل على فرصته كاملة بعد".

وعن اللاعب الأفضل في مصر علق "عبد الله السعيد الأفضل بكل تأكيد. عندما ينهي السعيد مسيرته ستنتهي المتعة في الملاعب المصرية".

وسجل ثنائية فوز إنبي على الزمالك المهاجم التونسي رفيق كابو، والظهير الأيمن علي فوزي.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13 ويبتعد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 في المركز الخامس.

الزمالك إنبي
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