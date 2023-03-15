ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن "ميجا هاتريك" هالاند ضد لايبزج

"دخل قاعة الشهرة" هكذا وصفت أغلفة الصحف الإنجليزية إنجاز إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي بتسجيله خمسة أهداف ضد لايبزج.

وسجل هالاند خمسة أهداف "ميجا هاتريك" في فوز مانشستر سيتي على لايبزج بسبعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند هو هداف النخسة الحالية من دوري الأبطال بوصوله لهدفه العاشر وبفارق هدفين عن محمد صلاح أقرب ملاحقيه.

اللاعب الشاب أصبح هو ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ولويز أدريانو مع شاختار.

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ونجح هالاند في تسجيل خمسة أهداف في المباراة قبل أن يقرر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق استبداله وأشرك مكانه جوليان ألفاريز.

وحقق هالاند بتلك الأهداف الخمسة عدة أرقام استثنائية.

أصبح المهاجم النرويجي ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ضد باير ليفركوزن في 2012.

هذا بالإضافة للبرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسيك ضد باتي بوريسوف في عام 2014.

وأصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في دوري ابطال أوروبا بعمر الـ22 عاما و236 يوما.

كما أن ذلك الهاتريك أصبح هو الخامس للمهاجم النرويجي خلال الموسم الجاري وهو أكثر بثلاثة هاتريك على الأقل من أي لاعب آخر في الخمس دوريات الكبرى خلال الموسم الجاري.

وأصبح هالاند أول لاعب من فريق إنجليزي يسجل الهاتريك خمس مرات في موسم واحد منذ هاري كين مع توتنام في موسم 2016-2017.