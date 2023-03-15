بسيوني: أبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي في ليبيا.. ومصر قد تستضيف نهائي الكأس

الأربعاء، 15 مارس 2023 - 11:06

كتب : FilGoal

بسيوني مدرب الأخضر الليبي

يبحث عبد الحميد بسيوني مدرب الأخضر الليبي عن تحقيق إنجاز تاريخي مع ناديه وتحقيق لقب كأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخه.

وقاد بسيونمي الأخضر غلى نهائي كأس ليبيا عقب الفوز على أهلي بنغازي بركلات الترجيح في نصف نهائي المسابقة.

وقال بسيوني عبر قناة "TEN": "الفرحة هنا كبيرة بعد التأهل إلى نهائي كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخ نادي الأخضر. هدفنا تحقيق إنجاز تاريخي ورفع الكأس للمرة الأولى في تاريخ النادي".

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وأضاف "المدرب المصري دائما ما كان يحقق الإنجازات وله بصمة مع الأندية العربية ولكن في السنوات الأخيرة تراجعنا بعض الشيء ونتمنى العودة وفتح المجال مجددا للمدربين المصريين في الأندية العربية".

وتابع "ننتظر الفائز من مباراة أهلي طرابلس والمدينة لمواجهته في المباراة النهائية التي قد تُلعب في مصر ".

وتولى بسيوني تدريب الأخضر الليبي منذ أيام بعد عدة تجارب مع غزل المحلة وطلائع الجيش وسموحة.

يذكر أن بسيوني قد طلائع الجيش لتحقيق النسخة قبل الماضية من كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

https://www.youtube.com/watch?v=xSmMkXNpFo4
عبد الحميد بسيوني
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