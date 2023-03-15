إبراهيم حسن يعلق على مواجهة الأهلي في كأس الرابطة.. والرحيل عن المصري

علق إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي المصري على مواجهة الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية عن مواجهة قوية تجمع الأهلي والمصري، والزمالك ضد البنك الأهلي.

وقال إبراهيم حسن عبر صدى البلد: "مواجة الأهلي في كأس الرابطة؟ اعتدنا على تلك المباريات. الأهلي فريق كبير وتحقيق نتيجة إيجابية أمامه يمنح الفريق دافعا معنويا قويا".

وأضاف حسن "سنلعب من أجل تحقيق البطولة وسبق وأن واجهنا الأهلي في نهائي كأس مصر وكذلك السوبر وظهرنا بمستوى جيد".

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتغير نظام البطولة الحالية عن النسخة الأولى، إذ تقام بنظام خروج المغلوب.

الرحيل عن المصري

وعن تفكير الجهاز الفني في الرحيل عن المصري أوضح "أبلغنا مجلس الإدارة بمجموعة من الأسماء لضمها في يناير وحصلنا على وعد بذلك لكن لم يحدث ما جعلنا نشعر بالإحباط بعض الشيء لكننا لم نفكر في ترك المسؤولية. نحن اعتدنا على تقديم أفضل ما لدينا من أجل المصري وجماهيره".

وتابع "الفترة الحالية نعمل على تصحيح الأخطاء ومنح الفرصة للاعبين الناشئين وكذلك اللاعبين القادمين من الدرجة الثانية خاصة أن الحالة البدنية والنفسية لم تكن جيدة".

وتسلم الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن المهمة الفنية خلفا لإيهاب جلال الذي بدأ الموسم مع النادي البورسعيدي.

ويحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة.